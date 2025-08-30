El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 48% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el campo, disfrutar de un picnic o realizar deportes al exterior. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. El ocaso se producirá a las 20:47, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

Es importante recordar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol. La combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que es fundamental cuidar de la salud.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.