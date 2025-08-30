El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 69% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de calidez, pero sin llegar a ser incómoda.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 33 y 35 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a un 27% en las horas más cálidas. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación y el uso de protector solar serán esenciales para disfrutar del día sin contratiempos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:52 y el ocaso será a las 20:55, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.