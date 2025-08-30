El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Écija se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 31 grados , alcanzando un máximo de 34 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se situará en un 35%, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco y menos sofocante. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades físicas al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, el sol se ocultará a las 20:52, marcando el final de un día soleado y cálido. La temperatura comenzará a descender gradualmente, lo que permitirá disfrutar de una noche más fresca, ideal para salir a cenar o pasear por las calles de Écija.

En resumen, el tiempo de hoy en Écija se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas altas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.