El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas, momento en el que el calor será más intenso. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 35 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, llegando a 30 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 27% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante la tarde. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento oscilará entre 1 y 21 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en momentos específicos.

No se esperan precipitaciones en Coria del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, actividades familiares y eventos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.