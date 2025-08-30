El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que el termómetro marque 34 grados, alcanzando un pico de 36 grados a las 17:00, lo que indica que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 30 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 57% a las 10:00 y descendiendo a un 40% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada durante todo el día. A las 00:00, la velocidad del viento será de 4 km/h, aumentando a 14 km/h en dirección oeste. A lo largo de la mañana, el viento variará en dirección y velocidad, alcanzando hasta 29 km/h en dirección oeste a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La puesta de sol está programada para las 20:51, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde soleada. En resumen, Córdoba vivirá un día de calor y sol, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.