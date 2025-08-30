El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 23 grados, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o realizar deportes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando de noroeste a sur, lo que podría influir en la sensación térmica, pero en general, se espera que el viento sea suave y agradable.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol se producirá a las 20:56, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Aprovecha este día soleado y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.