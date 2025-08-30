El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una excelente visibilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 30 grados hacia la tarde. El pico de calor se registrará entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 34 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 27 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 25% hacia las 20:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h. A lo largo de la mañana, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Durante la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 20 km/h desde el suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:54, ofreciendo un hermoso espectáculo natural para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.