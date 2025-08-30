El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, creando un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Camas que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se prevén ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:55 horas. La combinación de un tiempo cálido y despejado, junto con la brisa del sur, hará que la velada sea placentera para quienes deseen salir a disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.