El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa comenzará en un 36% y aumentará ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 37% hacia la noche. Este nivel de humedad, aunque moderado, no debería resultar incómodo, dado que las temperaturas se mantendrán en un rango tolerable. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se aconseja tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:49, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los habitantes de Cabra. La temperatura comenzará a descender gradualmente, proporcionando un alivio del calor diurno y permitiendo disfrutar de la noche en un ambiente más fresco.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, manteniéndose hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.