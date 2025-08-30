El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 24 grados. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 44% y descenderá hasta un 23% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa, aunque moderada, será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:56 horas, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el entorno.
Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. Mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible será clave para disfrutar de este día soleado sin inconvenientes.
En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.
