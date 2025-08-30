El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados, y subiendo hasta los 21 grados a las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 31 y 35 grados . A las 15:00, se prevé que la temperatura llegue a 34 grados, alcanzando un pico de 35 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 21% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 31 km/h a las 16:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas.

El amanecer se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 20:47, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.