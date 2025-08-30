El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 03:00 y 04:00, y posteriormente se estabilice en 21 grados hasta las 06:00. La humedad relativa comenzará en un 35% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% a las 06:00, lo que puede generar una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 32 grados entre las 17:00 y 18:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que se espera que baje a un 23% en las horas más cálidas. La combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando picos de hasta 31 km/h en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. La puesta de sol se espera para las 20:46, ofreciendo un hermoso espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que contribuirá a un ambiente agradable. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.