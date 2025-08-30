El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baena, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados, que descenderá ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, se prevé que el termómetro marque su punto máximo, alcanzando los 35 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 58% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, alcanzando un 21% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Por la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 30%, proporcionando un alivio ligero a las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En resumen, Baena experimentará un día cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría hacer más llevadero el calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.