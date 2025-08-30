El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 69%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre 7 y 28 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Estas condiciones de viento pueden ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Los ciudadanos pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

El amanecer se producirá a las 07:44 y el ocaso será a las 20:48, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Andújar vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así que no olviden hidratarse y protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.