El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 25% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más llevaderas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a 18 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en parques y jardines.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:59, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en el horizonte. La temperatura comenzará a descender después de las 18:00, alcanzando los 29°C a las 21:00, lo que permitirá disfrutar de la noche con un tiempo más fresco y agradable.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los residentes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.