El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y seco.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. Sin embargo, por la mañana y al inicio de la tarde, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 25 grados a las 00:00 y descendiendo a 22 grados hacia las 06:00. A partir de las 08:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 34 grados a las 15:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% en la madrugada y disminuyendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el sur durante la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco en momentos específicos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:55, brindando una vista espectacular del cielo.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.