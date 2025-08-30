El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los habitantes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en espacios abiertos. Sin embargo, se recomienda a aquellos que sean más sensibles al calor que busquen sombra y se mantengan hidratados, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 22% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Por la noche, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el ambiente sea más soportable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden planificar eventos, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un día de descanso sin preocuparse por el tiempo.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, es un día que invita a salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.