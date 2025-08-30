El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a las personas que planeen estar expuestas al sol durante períodos prolongados que tomen precauciones, como el uso de protector solar y ropa ligera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que realicen actividades como paseos en bicicleta o deportes al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en el parque, realizar picnics o simplemente pasear por las calles de Alcalá de Guadaíra.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 20:55, ofreciendo un hermoso espectáculo visual con el cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.