El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 29 de agosto de 2025, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde.

La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, situándose en torno a los 25°C al caer el sol, que se espera para las 20:56. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 30% en las horas centrales del día, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más calurosas. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, visitas a la plaza del pueblo o simplemente relajarse en una terraza. Los amantes de la naturaleza también podrán aprovechar para disfrutar de la belleza del entorno, ya que el tiempo será propicio para explorar los alrededores.

En resumen, el 29 de agosto se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Los ciudadanos pueden prepararse para un día lleno de sol y actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.