El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las temperaturas que se espera alcancen un máximo de 32 grados en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El orto se producirá a las 07:51, brindando una hermosa luz matutina que invitará a comenzar el día con energía. Por otro lado, el ocaso se espera a las 20:56, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano, ideal para disfrutar de la puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.