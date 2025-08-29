El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que las temperaturas oscilarán entre los 22°C y 20°C, con una ligera brisa proveniente del oeste que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29°C hacia la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 24% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. La combinación de sol y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los parques locales.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza de los paisajes de Úbeda. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 26°C a las 18:00 horas y bajando gradualmente hasta los 16°C en la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales.

El viento, que soplará desde el oeste, será moderado durante la mayor parte del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.