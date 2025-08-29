El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 38%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor intenso. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda a 27 grados hacia las 11 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día soleado y seco. Este clima es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o realizar deporte.

El orto se producirá a las 7:51 de la mañana y el ocaso será a las 20:57 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas y cielos despejados, perfectos para aprovechar al máximo el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.