El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, actividades deportivas o reuniones al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día perfecto para disfrutar al aire libre y aprovechar al máximo las últimas semanas del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.