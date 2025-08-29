El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

La jornada del 29 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a media tarde, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados, con una humedad relativa que comenzará en un 37% y aumentará ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor moderada, pero sin llegar a ser incómoda. La brisa será un factor agradable, con vientos predominantes del oeste que soplarán a velocidades de entre 7 y 14 km/h, proporcionando un alivio refrescante.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados a las 17:00 horas. A pesar del calor, la probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día.

En cuanto a la noche, el tiempo seguirá siendo agradable, con temperaturas que descenderán a 28 grados a las 21:00 horas. La humedad comenzará a aumentar, pero se mantendrá en niveles cómodos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 20:57 horas, justo antes de que el cielo se oscurezca.

Los vientos continuarán soplando desde el norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto, combinado con la temperatura y la baja probabilidad de lluvia, sugiere un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

En resumen, el 29 de agosto de 2025 en La Rinconada se perfila como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, con condiciones meteorológicas que favorecen la diversión y el esparcimiento sin preocupaciones por el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.