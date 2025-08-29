El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 5 y las 7 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del norte-noroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche y bajando a 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:52.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.