El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción meteorológica, ya que se anticipa un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto a la temperatura, se prevé un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 61% por la mañana y bajará a un 23% hacia el final de la jornada. Este cambio en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

El orto se producirá a las 07:44 y el ocaso será a las 20:50, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de más de 13 horas de luz solar. Este largo periodo de luz natural, combinado con el tiempo despejado, hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.