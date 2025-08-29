El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 68%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará una velocidad de 9 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del firmamento estrellado.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.