El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00, antes de alcanzar los 21 grados a las 03:00.

A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará un máximo de 32 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. La tarde será cálida, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad relativa que se prevé, especialmente en las horas más calurosas. La humedad oscilará entre el 37% y el 65% a lo largo del día, siendo más baja durante la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar las nubes altas que se prevén, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 26 grados a las 22:00 horas, manteniendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 20:56, brindando un día largo y soleado. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.