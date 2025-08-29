El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media mañana y manteniéndose en torno a los 20 grados durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y descendiendo a un 41% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad que a veces acompaña a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados . Sin embargo, hacia el final del día, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados al caer la noche. El ocaso se producirá a las 20:53, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, Osuna disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.