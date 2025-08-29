El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

La salida del sol se producirá a las 07:49, y el ocaso será a las 20:54, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz natural para disfrutar del día. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un atardecer espectacular, con cielos despejados que permitirán apreciar los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo precauciones ante el calor y disfrutando de las actividades que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.