El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, especialmente entre las 7:00 y las 13:00 horas, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 16 y 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, ya que la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 75% en las primeras horas del día y descenderá a un 21% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Aunque comenzará alta, se espera que disminuya a medida que avance el día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más tolerables en la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y humedad puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se aconseja a los residentes que tomen precauciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 20:51. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en las horas nocturnas, lo que hará que la velada sea más placentera. En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.