El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con un predominio de cielos poco nubosos y despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. Las horas más cálidas se registrarán entre las 14:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 31 y 32 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados durante la tarde. La noche traerá un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa o realizar actividades recreativas en el campo.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.