El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 18:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, proporcionará un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y encuentros familiares.

El viento, que soplará principalmente desde el oeste y noroeste, alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría ser notable en áreas abiertas. A lo largo de la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:43 horas y el ocaso a las 20:49 horas, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Martos.

En resumen, el tiempo de hoy en Martos se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 29 grados , sin posibilidad de lluvias y con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.