El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

La previsión meteorológica indica que la temperatura irá en aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 59% por la mañana y descenderá a un 21% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o reuniones al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del día.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los momentos más agradables para salir al exterior serán durante la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas sean más suaves y la luz del sol sea menos intensa. El ocaso está previsto para las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Marchena vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea más llevadera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olviden hidratarse y protegerse del sol.

