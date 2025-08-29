El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 33 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 38%, lo que puede generar una sensación térmica algo más elevada. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que la sensación de calor se acentúe.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:57, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados , y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.