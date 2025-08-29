El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 10:00 horas, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el resto del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lucena.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 18:00 y 19:00 horas. Este será el momento más cálido del día, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea estar al aire libre, como usar protector solar y mantenerse hidratado.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:51 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al final de la jornada se sitúen en torno a los 25 grados . En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.