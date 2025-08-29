El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una temperatura inicial de 23 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se situará en torno al 38% al amanecer, aumentando gradualmente hasta un 50% en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. A pesar de la sensación de calor, las condiciones de viento ayudarán a mitigar el impacto de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Los cielos seguirán despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La humedad relativa aumentará a medida que la temperatura baje, alcanzando un 34% hacia el final del día.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más calurosas del día, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.