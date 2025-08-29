El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 33% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:48 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta favorable, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.