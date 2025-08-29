El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente cálido y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender de manera notable, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y culminando en 31 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 30 grados hasta las 20:00 horas, cuando comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 08:00 horas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35% durante las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 13 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 43 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

No se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.