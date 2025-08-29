El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde, antes de subir nuevamente hacia la tarde.
La temperatura máxima se prevé que llegue a los 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 27% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a medida que avanza el día.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 8 y 36 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 6 y las 7 de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles rachas más intensas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:57. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Lebrija, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.
