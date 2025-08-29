El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde, antes de subir nuevamente hacia la tarde.

La temperatura máxima se prevé que llegue a los 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 27% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 8 y 36 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 6 y las 7 de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles rachas más intensas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:57. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Lebrija, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.