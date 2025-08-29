El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 40% a media tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, el tiempo se mantendrá seco, ya que no se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se espera sea de 30 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 7 de la tarde y bajando a 25 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:48. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 10 de la noche.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.