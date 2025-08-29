El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 23 grados . A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado, ya que no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 39 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 5 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.