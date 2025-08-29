El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, así que es recomendable tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:53 horas. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para paseos o actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Écija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.
