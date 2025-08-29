El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y bajando a un 43% durante las primeras horas del día. Esto proporcionará un ambiente relativamente cómodo, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a sur, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un máximo de 33 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol está programada para las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Coria del Río, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.