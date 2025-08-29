El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 63% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 18 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, con un 0% de probabilidad a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá la realización de actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:53.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día placentero para todos los cordobeses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.