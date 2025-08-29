El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C a las 22°C durante las primeras horas del día, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 21°C a las 20°C en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá en torno al 45%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Castilleja pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 32°C hacia las 17:00 horas. Este incremento en el calor se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 30% en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará del noroeste a velocidades de entre 10 y 19 km/h, ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26°C hacia las 23:00 horas. Los cielos seguirán siendo mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:57. La visibilidad será excelente, y la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones. La combinación de un viento suave y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los habitantes y visitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.