El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 31 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 34% a 36% durante la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 25 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de 43 km/h en la mañana. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían afectar a los espacios abiertos.

La humedad comenzará en un 52% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, pero sin llegar a niveles que generen incomodidad significativa. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como uno de esos días de verano que invitan a salir y disfrutar del entorno, con un tiempo cálido y mayormente soleado, ideal para actividades familiares y recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.