El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 5 y las 8 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 23% y el 27%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

En cuanto al viento, se anticipa que sople con una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser más intenso en momentos puntuales, especialmente en las áreas abiertas. Las direcciones del viento cambiarán a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, lo que puede ofrecer un refrescante alivio en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:55. La noche se presentará tranquila y agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que invita a salir y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.