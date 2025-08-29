El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y usar protector solar si planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, aunque no se espera que esto altere significativamente el tiempo soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 27 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán disfrutar de un día agradable, aunque se aconseja tomar precauciones ante las altas temperaturas durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.