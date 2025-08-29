El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas de mayor intensidad. La dirección del viento será predominantemente del norte-noroeste, lo que podría proporcionar un alivio en las temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Los vientos serán más suaves por la mañana, con velocidades que rondarán los 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la tarde y bajando a 21 grados al caer el sol. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:51. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra se perfila como uno de esos días perfectos de verano, con sol radiante, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.